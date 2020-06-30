انجلترا – شهد الاقتصاد البريطاني أكبر تراجع في 40 عاما، منذ أوائل 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وتقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام الجاري، إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة مع ربع السنة السابق، بين يناير ومارس.

وكان ذلك أقل من متوسط ​​توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، الذي كان يشير لانخفاض نسبته اثنان بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيعلن خلال اليوم الثلاثاء، عن خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة خمسة مليارات جنيه استرليني (6.13 مليار دولار).

المصدر: رويتر