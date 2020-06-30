الولايات المتحدة – أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عدم وجود أي معلومات لديها من شأنها أن تدعم ما جاء في مقال “نيويورك تايمز” حول وجود مؤامرة تستهدف الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، اليوم الثلاثاء، إن “وزارة الدفاع تواصل دراسة المعلومات الاستخبارية، التي تفيد بأن مسؤولين من المخابرات العسكرية الروسية عرضوا مكافآت (على طالبان) لقتل قوات أمريكية في أفغانستان، ليس لدى وزارة الدفاع أي دليل يدعم الافتراضات الأخيرة التي تم وجدت في التقارير الصحفية”​​​.

وقد قالت صحيفة “نيويورك تايمز” في مقال الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادر استخباراتية لم تسمها، إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سرا على مسلحين مرتبطين بحركة “طالبان” مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين في أفغانستان.

هذا ونفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت لاحق، أن يكون قد تم إطلاعه أو إطلاع نائبه على معلومات حول تمويل روسيا لهجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان وفق ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

المصدر:سبوتنيك