ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني أمس الإثنين على أوضاع جرحى القوات المسلحة العربية الليبية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات.

الثني ناقش مع الوكيل وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة هذا الملف وآلية علاج جرحى القوات المسلحة في الداخل، خاصة مع توقف الملاحة الجوية بين الدول ضم التدابير الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد الثني على ضرورة تقديم العناية الفائقة لكافة جرحى القوات المسلحة وتسهيل كافة إجراءاتهم خاصة وأنهم يخوضون حربا مقدسة ضد الميليشيات المسلحة والمتحالفة مع تركيا والمرتزقة السوريين.

كما شدد وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة أن ملف الجرحى يسير وفق تعليمات الثني، لافتاً إلى متابعة كافة الجرحى الذين علقوا في عدد من الدول بعد توقف حركة الملاحة الجوية.