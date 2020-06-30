ليبيا – بحث مجلس الأمن والسياسة الخارجية في الرئاسة التركية أمس الاثنين قضايا تتعلق بليبيا والاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب.

مراسل وكالة “الأناضول” التركية ذكر أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس عقد عبر تقنية الفيديو برئاسة إبراهيم قالن نائب رئيس المجلس المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وأضاف أن مجلس الأمن والسياسة الخارجية التركي بحث العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأوضاع في ليبيا، ومكافحة الإرهاب وخطة إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية والعلاقات التركية الأفغانية.

وأوضح أن المجلس بحث سير علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة ألمانيا للدورة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من شهر يوليو ولمدة 6 أشهر ، مضيفاً أن الاجتماع ناقش السياسات التي يمكن توصيتها حيال قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد والهجرة.

كما ناقش آخر الأوضاع في ليبيا ببعديها الإقليمي والعالمي وشدد على مواصلة دعم حكومة الوفاق “المعترفة بها من قبل الأمم المتحدة” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).

وأشار اجتماع مجلس الأمن والسياسة الخارجية التركي إلى تصميم تركيا في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية وامتداداتها ، مضيفاً أن الحرب التي تقودها تركيا ضد الإرهاب تخدم توفير السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي دون أن يتطرق الإجتماع لإرسالهم لأكثر من 15 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا بينهم متطرفون وإرهابيون من تنظيمي داعش والقاعدة .