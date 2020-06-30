ليبيا – بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم الثلاثاء سفيري الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا دونالد بلوم وريتشارد نورلاند مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الهادفة للدفع في اتجاه التسوية السياسية الشاملة للأزمة.

الريّ تبادل مع السفيرين بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التونسية وجهات النظر بخصوص المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا والإسراع بإستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد الريّ التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الإتفاق السياسي وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يضفي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة،مثمنا الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه.



وأبرز وزير الشؤون الخارجية أن الدبلوماسية التونسية وانطلاقا ممّا يجمع الشعبين التونسي والليبي من أواصر أخوة متينة وعلاقات تاريخية تشتغل على تحقيق هذا الهدف حفاظا على وحدة وأمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

وزير الخارجية جدد رفض تونس القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا ودعم بلاده المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا وذكّر بأهمية دول الجوار في مرافقة المسار السياسي والدستوري وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء.