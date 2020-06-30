السعودية – قررت المملكة العربية السعودية وعتبارا من اول يوليو القادم زيادة في ضريبة القيمة المضافة لتعزيز إيرادات الدولة.

وتأتي زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، إلى 15 بالمئة، على خلفية انخفاض إنفاق المستهلكين وتراجع التضخم، بسبب إجراءات الغلق العام التي فُرضت في مواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، وتقرر رفعها بالكامل في 21 يونيو.

وكانت المملكة قد أعلنت عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو .

وتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة إلى حوالي واحد بالمئة بسبب انخفاض الطلب على المواد غير الغذائية وتراجع أسعار الوقود، لكن بعض المحللين يتوقعون أن يرتفع بنسبة تصل إلى ستة بالمئة على أساس سنوي في يوليو، بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وزادت السلطات هذا الشهر رسوم الاستيراد لاحتواء العجز المالي المتضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مقارنة مع 4.5 بالمئة العام الماضي.

المصدر: رويترز