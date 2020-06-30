ليبيا – رأى عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي أن وعود وزير الداخلبة المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا وحديثه المتكرر عن اتجاهه لتفكيك الميليشيات ليس إلا محاولة منه للظهور أمام الرأي العام الخارجي بمظهر رجل الدولة الذي يسوّق نفسه لإمكانية الاعتماد عليه في قادم الأيام، قائلاً:”حديث باشاآغا يحمل تناقضات وانفصالاً عما يجري على أرض الواقع“.

الغزالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف:” الميليشيات التي يصفها باشاغا في تغريداته بأنها خارجة عن القانون ويفكر في تفكيكها الآن كانت تقاتل معه طيلة الأشهر الماضية ضد الجيش الوطني”.

وتابع:” اليوم وبعد أن تحدثت أميركا عن ضرورة تسريحها وأصبح الأمر واقعاً لا يمكن لوزير داخلية الوفاق تجاهله صار يتحدث ويحاول الإيهام بأن هناك ميليشيات منضبطة تابعة للمجلس الرئاسي وأخرى لا علاقة لهم بها!”.

وتوقع عضو مجلس النواب أن تلجأ الوفاق إلى تفكيك وحل بعض الميليشيات الضعيفة على الأرض في محاولة منها للتهرب من المطلب الأميركي في حين ستبقي بل وتتحالف مجدداً مع الميليشيات القوية المحصنة في مصراتة بعد أن تتم إعادة تسميتها بمسميات جديدة لمنحها شرعية وهمية لخداع المجتمع الدولي.ا

الغزالي إختتم تصريحه بالقول:”إذا أقدمت حكومة الوفاق على هذه الخطوة فهي كمن شنق نفسه بيده إذ إنه لا شعبية لها بالداخل الليبي وتعرف جيداً أنها تستمد حمايتها من الميليشيات وبالتالي من الصعب اتخاذ هذه الخطوة”.