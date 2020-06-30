ليبيا – أجرى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الاثنين زيارة لمقر قوة الردع الخاصة الواقع داخل مطار معيتيقة شرق طرابلس.

باشاآغا بحث بحسب بيان المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق مع آمر الجهاز عبدالرؤوف كارة الذي يتهمه مفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني بالنتماء لما يصفه بـ”تنظيم المداخلة” سبل تعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب خاصةً في طرابلس وترهونة وما جاورهما.

وإستعرض باشاآغا وكارة خطط التدريب ورفع تأهيل عناصر قوة الردع التي سيتم إعتمادها من قبل داخلية الوفاق بما يضمن تخريج “عناصر أمنية مؤهلة” وفق أعلى المستويات في مجال العمل الأمني المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وبدوره، ثمن باشاآغا جهود قوة الردع وشدد على ضرورة الإلتزام الدائم بالإنضباط والحزم في مواجهة أية تهديدات أمنية تمس أمن الدولة والمواطن.