روسيا – قام مشجعو فريق زينيت بطرسبورغ بأداء استعراض رائع، قبل مواجهة ضيفه كريليا سوفيتوف، متذيل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.

وظهرت لافتة ضخمة تصور رجلا مرتديا قناعا مضادا للغازات السامة على مدرجات ملعب “سانت بطرسبورغ أرينا” وفي يديه بالون كبير يمثل فيروس كورونا.

ومن ثم تسقط كرة الفيروس (كورونا) الذي تسبب بإيقاف العالم ونشاطه الرياضي، لتحل محلها كرة القدم، وصاحب العرض سحابة من الدخان الأخضر.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده بعد الفوز على كريليا سوفيتوف 2-1 إلى 56 نقطة، محلقا بصدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وصيفه لوكوموتيف موسكو، الذي سيحل ضيفا على روبين قازان، السبت.

المصدر: eurosport.ru