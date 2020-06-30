حصيلة الوفيات المؤكدة والمشتبه فيها جراء كورونا في بريطانيا تلامس الـ55 ألفا

حصيلة الوفيات المؤكدة والمشتبه فيها جراء كورونا في بريطانيا تلامس الـ55 ألفا

انجلترا – نشرت وكالة “رويترز” إحصاءاتها لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وهي تتجاوز بأكثر من عشرة آلاف حالة الأرقام المنشورة من قبل الحكومة البريطانية.

وأكدت الوكالة البريطانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر البيانات الرسمية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي، بينها حالات الوفاة المشتبه فيها جراء الوباء، في البلاد بلغ حتى الآن 54852، مقابل 43575 وفاة أعلنت عنها الحكومة البريطانية مساء أمس.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه الحصيلة تضم حالات الوفاة التي حصلت في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية حتى 19 يونيو، وفي اسكتلندا حتى 21 يونيو، حيث تم ذكر مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا في شهادات الوفاة، بالإضافة إلى الوفيات التي سجلت في المستشفيات في الفترة اللاحقة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات.

وسجلت في المملكة المتحدة حتى الآن، حسب بيانات وزارة الصحة، قرابة 312 ألف إصابة مؤكدة بـ”كوفيد-19″، أي خامس أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر: رويترز