انجلترا – نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، فيديو لاحتفال لاعبيه خلال التدريبات اليوم الاثنين، بتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن “الريدز” منذ 30 عاما.

وتجمع لاعبو ليفربول في مقر التدريبات قبل بدايتها، وحمل كل اثنين لافتة صفراء مكتوب عليها “أبطال 2019-2020”.

وظهر المصري محمد صلاح هداف الدوري في الموسمين الأخيرين يحمل “لافتة الأبطال” مع زميله الكرواتي ديان لوفرين.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه مبكرا، الأسبوع الماضي، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

المصدر: LFC/twitter