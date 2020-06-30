صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام

صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام

الولايات المتحدة – رسم مسؤول في صندوق النقد الدولي صورة قاتمة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وذلك في ظل أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال مسؤول في الصندوق، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين) ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام.

كذلك أشار المسؤول إلى أنه من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط مستوى 40-50 دولارا في 2020.

وتواجه دول الخليج تراجعا اقتصاديا هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أضعفت الطلب العالمي على الخام، وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي.

المصدر: “رويترز”