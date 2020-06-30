ليبيا – إلتقى وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مدير عام مركز باب درنه للطفولة والامومة والطوارئ عدنان امحيقن سير العمل بالمركز وذلك بحضور المراقب المالي بمركز باب درنه علي بن خيال.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جملة من المواضيع ابرزها الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعمل على كيفية تذليل الصعاب و توفير طعوم الاطفال الاساسية.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء بأنه جاري العمل على توفير التطعيمات الاساسية خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات العمل في أعمال التطوير للمشاريع الصحية الخاصة بصيانة المقر الجديد.

واطلع وزير الصحة حول آخر تطورات أعمال التوسعة وتقدير نسب الانجاز وفقاً للقياسات الفنية و المواصفات المطلوبة والعمل على افتتاحه في القريب العاجل.

كما شدد وزير الصحة خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقاية الخاصة بجائحة كورونا داخل المرافق الصحية أثناء تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مركز باب درنه والعمل على توعوية المواطنين لمحاربة تفشي وباء كورونا.