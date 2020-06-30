ليبيا – إعتبر عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية أن شركة الكهرباء تسعى لإيصال الليبيين لحالة إظلام تام وتقوم بإتهام من ينتقدها وتصفهم بـ”البلطجية”، مستغرباً حالة الإنكار التي تعيش بها الشركة.

بن عطية أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الصراع والخلاف والشقاق بين مجلس إدارة الكهرباء والإدارة التنفيذية سبب كافي لإقالتهم، مبيناً أن خلافهم أفشل الشركة وهو من سيوصلها للهاوية وسيضر بالمجتمع.

ولفت إلى أن من يفشل بإدارة قطاع من قطاعات الدولة عليه الرحيل عن منصبه، مضيفاً :”قسم الهندسة الكهربائية تخرج منه المئات في الخارج وهم كفاءات وليبين لديهم الحق بأن يساهموا ليصلوا مواقع قيادية ويقدموا خدماتهم خاصة أن هناك كفاءات كبيرة تقدم تقارير وحلول ومنها تركيب عدادات لمنازل الليبين”.

واختتم حديثه قائلاً :” الآن لدينا 3 بلديات من طرابلس الكبرى نحن منتخبين ونمثل شعبنا ونبض الشارع وصوت المواطن والخلاف في الشركة أساء للمواطن، بلديات طرابلس تطالب بتغيير مجلس ادارة الشركة ونتمنى من الجمعية العمومية والرئاسي أن يتخذوا قرار شجاع وجلي تجاه المواطن لينقذ الشركة والمواطن من الألم،لن تقترح ونسمح ونفرض أو نرشح أي شخص في مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولم نتواصل مع المجلس الرئاسي بالخصوص ولكن نحتفظ بحقنا كمواطنين ومسؤولين أن نرفض استمرار مجلس الإدارة الحالي والإدارة التنفيذية في العمل لأنه يعني مزيد من الفشل”.