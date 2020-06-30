ليبيا – أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن موقف الأمم المتحدة واضح جدًا من القضية الليبية وأن ما تحتاجه هو الحوار بين الليبيين.

غوتيريس وفي مقابلة مع “قناة بي بي سي عربية” أشار إلى أن الكثير من الدول تدخلت في ليبيا وأصبحت هناك حرب بالوكالة، مطالباً بأن يكون هناك حلا ليبياً وأن تكون أول شروطه وقف لاطلاق النار في سياق ليبي .

كما أضاف أن الأمم المتحدة تمكنت من جمع خمسة عسكريين تابعين للوفاق مع خمسة عسكريين تابعين للجيش الوطني واتفقا على الخطوط العريضة لوقف النار.

وتابع:”من الضروري للذين تدخلوا بين الليبيين أن يحترموا أن يكون الحل ليبي – ليبي ويقبلوا انه لا يمكن إخضاع مصالح الليبيين لمصالح اي قوة أجنبية”.

وحول تعيين مبعوث جديد خلفاً لغسان سلامة، قال غوتيريس إن مجلس الأمن لم يقبل مقترحين تقدم بهما بالخصوص ،مضيفًا:” نحن بحاجة لتعيين مبعوث للأمم المتحدة جديد لدى ليبيا في أسرع وقت ممكن كي يقوم بدور فاعل لتعزيز فرص الحوار”.

الأمين العام أوضح أن نائبة سلامة ستيفاني ويليامز منهمكة بشدة في مساعي ايجاد الضروف المناسبة لصياغة عملية سلام، مضيفاً:” من المهم أن تكون هناك سلطة ومصداقية نابعة من مبعوث دولي يقبل به مجلس الأمن وأعينه أنا وآمل أن يحصل ذلك قريباً”.