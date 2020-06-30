ليبيا – أبدت الصحف التركية إهتمامًا بالغًا بزيارة مفاجئة قام بها اليوم قائد القوات البحرية التركية أميرال ” عدنان أوزبال ” إلى العاصمة طرابلس.
وقالت الصحف التركية منها صحيفة ” ياني شفق ” القريبة من الحكومة وكذلك صحيفة ” ميبا نيوز ” إن قائد القوات البحرية التركية الأميرال عدنان أوزبال، زار طرابلس اليوم على نحو مفاجئ في زيارة لم يعلن عنها سابقًا .
وأشارت هذه الصحف أن أوزبال اجرى محادثات مع المسؤولين العسكريين الحكوميين في حكومة السراج كما زار القاعدة البحرية في (أبو ستة) حي تم تكريمه ومنحه درع من قبل أركان الوفاق ، حسب لقطات بثتها قناة ليبيا الاحرار .
Türkiye'nin verdiği destekle darbeci Hafter güçlerinden temizlenen Trablus'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal denetimlerde bulundu. 🇹🇷
— Yeni Şafak (@yenisafak) June 30, 2020
وفي ذات السياق ، نشرت صحيفة ” ياني شفق ” للقطات من إستقبال الجنرال ” أوزبال ” في طرابلس وقد وضعت على الفيديو الذي نشرته أنشودة شهيرة تتغنى بتاريخ البحرية التركية و ” أمجادها ” فترة السلطنة العثمانية البائدة . ( اضغط على التغريدة لسماع الأنشودة )
وقالت صحيفة ” ميبا نيوز ” أن الأميرال أوزبال شارك أيضًا في المحادثات والاتصالات حول القواعد العسكرية التركية المزمع افتتاحها في غرب ليبيا “.
المرصد – متابعات