ليبيا – أبدت الصحف التركية إهتمامًا بالغًا بزيارة مفاجئة قام بها اليوم قائد القوات البحرية التركية أميرال ” عدنان أوزبال ” إلى العاصمة طرابلس.

وقالت الصحف التركية منها صحيفة ” ياني شفق ” القريبة من الحكومة وكذلك صحيفة ” ميبا نيوز ” إن قائد القوات البحرية التركية الأميرال عدنان أوزبال، زار طرابلس اليوم على نحو مفاجئ في زيارة لم يعلن عنها سابقًا .

وأشارت هذه الصحف أن أوزبال اجرى محادثات مع المسؤولين العسكريين الحكوميين في حكومة السراج كما زار القاعدة البحرية في (أبو ستة) حي تم تكريمه ومنحه درع من قبل أركان الوفاق ، حسب لقطات بثتها قناة ليبيا الاحرار .

Türkiye'nin verdiği destekle darbeci Hafter güçlerinden temizlenen Trablus'ta, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal denetimlerde bulundu. 🇹🇷 — Yeni Şafak (@yenisafak) June 30, 2020

وفي ذات السياق ، نشرت صحيفة ” ياني شفق ” للقطات من إستقبال الجنرال ” أوزبال ” في طرابلس وقد وضعت على الفيديو الذي نشرته أنشودة شهيرة تتغنى بتاريخ البحرية التركية و ” أمجادها ” فترة السلطنة العثمانية البائدة . ( اضغط على التغريدة لسماع الأنشودة )

وقالت صحيفة ” ميبا نيوز ” أن الأميرال أوزبال شارك أيضًا في المحادثات والاتصالات حول القواعد العسكرية التركية المزمع افتتاحها في غرب ليبيا “.

كما أشارت الصحف التركية لسعي تركيا البدء في استخدام قاعدة الوطية الجوية التي شاركت البحرية التركية في قصفها من البحر كما أنه من المقرر أن تدشن قاعدة بحرية في مصراتة في ظل تنامي الوجود والنفوذ التركي في غرب البلاد بشكل غير مسبوق .

المرصد – متابعات