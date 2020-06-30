السعودية – علق محافظ البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي على توقعات مسؤول في صندوق النقد الدولي قال إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انكماشا بنسبة 7.6% هذا العام.

وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (المركزي السعودي)، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي افتراضي، إن توقعات صندوق النقد الدولي “أشد تشاؤما” من تقديراتنا.

وأضاف، أنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للسعودية سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

فيما قال محافظ مصرف البحرين المركزي إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي للبحرين مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقبل ذلك قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين) ستشهد اقتصاداتها انكماشا 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: “رويترز”