روسيا – كشف علي عبد العزيز، مدير أعمال الروسي حبيب نور محمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، المبلغ الذي يتقاضاه موكله للتحدث أمام الجمهور في المنتديات والجلسات الحوارية.

وجاء ذلك ردا على المعلومات التي أوردتها مجلة “فوربس” العالمية والتي أفادت بأن إجمالي أرباح المقاتل الروسي بلغت 16,5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في أبريل 2020.

وأضافت المجلة أن 10 ملايين منها حصل عليها حبيب مقابل خوضه النزال أمام الأمريكي داستن بوارييه، الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة “UFC 242” في السابع من سبتمبر الماضي.

وذكرت مجلة “فوربس” أن قيمة جلسة التحدث أمام الجمهور في المنتديات والجلسات الحوارية التي ينالها حبيب هي 78 ألف دولار.

ورد عبد العزيز على هذا الرقم الوارد في تقرير المجلة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الكلام غير دقيق إلى حد ما، وتبلغ رسوم الحديث في اللقاءات العامة في اليوم 300 ألف دولار كحد أدنى”.

يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي بالوزن الخفيف، في الـ19 سبتمبر المقبل، ضمن دورة UFC 253 عندما سيلاقي متحديه الأمريكي جوستين غايتجي.

ويحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما غايتجي، فحقق 22 فوزا مقابل هزيمتين.

المصدر: bjpenn