ليبيا – لليوم الثالث على التوالي خرجت مظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس تطالب بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة الكهرباء منددة بانقطاع التيار الذي وصل الى 9 ساعات في وسط المدينة .

ورفع المتظاهرين شعارات منددة بالشركة العامة بالكهرباء معتبرين أن ما تقوم به من فصل متعمد للتيار الكهربائي هو عقاب للشعب فيما حمل آخرين شعارات تطالب بالمحاسبة اضافة للصراعات بين المسؤولين والتي يدفع ثمنها المواطن .

ويبدوا أن ما تحاول الشركة وأطراف من الوفاق ترويجه عن أن سبب المشكلة هو إشتباكات جنوب طرابلس لم تُقنع هؤلاء الناس الذين يعرفون أن المشكلة ممتدة منذ 9 سنوات وليست وليدة هذه السنة بل أن إستمرار خلو مناطق من جنوب العاصمة من سكانها هو سبب كي يخف الضغط على الشبكة لا العكس .

وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت الشركة أن مجموعة وصفتها بـ ” الخارجة عن القانون ” قامت بسرقة أسلاك ضغط عالي من خط الزطارنة فرعية النشيع ( جنوب شرق طرابلس ) .

وقالت بأن الأسلاك المسروقة هي بطول مسافة 900متر والجدير بالذكر أن هذا الخط يغذي قرابة 20محول هوائي ومحطة جاهزة وفقًا لبيان صادر من الشركة٠

المرصد – متابعات