ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا والوفد المرافق له لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق لعملية إيريني الأوروبية لمراقبة توريد الأسلحة على ليبيا التي أكد معيتيق إهمالها لمراقبة الساحل الشرقي لليبيا مما يعطي انطباع بأنها موجهة لطرف دون الآخر.

ومن جهته، أعرب معيتيق عن أمله أن يكون للاتحاد الاوروبي في المرحلة القادمة دور لحل الازمة الليبية لقرب الدول الاوروبية من ليبيا وكذلك تفعيل آلية لتنفيذ عدد من المشاريع التي تم توقيعها في فترات سابقة.