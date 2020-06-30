إسبانيا – يبدو أن مسلسل عودة نجم باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، إلى فريقه السابق برشلونة، والذي استأثر بالمتابعة في الانتقالات الصيفية الماضية، لم يصل إلى نهايته بعد.

كشف تقرير لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، الثلاثاء، عن استعداد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للتخلي عن خدمات ثلاثي هجوم برشلونة، أنطوان غريزمان ومارتن برايثوايت وعثمان ديمبلي، من أجل إعادة نيمار إلى “كامب نو”.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي كان يضغط على إدارة برشلونة خلال الصيف الماضي، للتوقيع مع نيمار مرة أخرى.

ويرتبط ميسي بعلاقة صداقة قوية مع نيمار، ولا يزال الثنائي يتحدث معا باستمرار، رغم رحيل اللاعب البرازيلي عن برشلونة.

وكان اللاعب البرازيلي، قريبا من العودة إلى “البارسا” الصيف الماضي، قبل أن تنهار المفاوضات في آخر لحظة.

يذكر أن نيمار، البالغ 28 عاما، قضى 4 مواسم ناجحة في صفوف نادي برشلونة بين العامين 2013 و2017، وتوج معه بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، قبل أن يرحل عن الفريق في صيف عام 2017 لينضم لسان جيرمان مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بلغت 222 مليون يورو.

المصدر: twitter\elchiringuitotv