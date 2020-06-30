موسكو: لا نرى بديلا لتجاوز الخلافات بشأن سد النهضة إلا من خلال التفاوض

موسكو: لا نرى بديلا لتجاوز الخلافات بشأن سد النهضة إلا من خلال التفاوض

نيويورك – روسيا عن أملها في أن تتمكن مصر وإثيوبيا والسودان من تسوية الخلافات بشأن سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى عدم وجود بديل لحل تفاوضي للقضية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، امس: “نأمل بأن تتمكن أديس أبابا والقاهرة والخرطوم من التوصل إلى اتفاق بشأن بناء سد النهضة بما يخدم الاستقرار الإقليمي”، مضيفا: “نحن لا نرى بديلا لتجاوز الخلافات إلا عن طريق التفاوض مع احترام مصالح جميع الأطراف”.

وأكد نيبينزيا الدعم الروسي لعملية التفاوض بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن تحديد قواعد استخدام الموارد المائية لنهر النيل “يجب أن يتم على أساس التكافؤ آخذا بعين الاعتبار مهام التنمية الاجتماعية الاقتصادية وعلى أساس القانون الدولي”.

وأشاد نيبينزيا بانضمام دول إفريقية إلى تسوية الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان، مشيرا إلى أن ذلك “يظهر التمسك بمبدأ “الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية”.

المصدر: RT