ليبيا – قال حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن حديث الرئيس السيسي تأكيد للرسالة التى سبق أن بعث بها منذ أيام خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية بأن أمن مصر القومي مرتبط بالتطورات الجارية فى ليبيا إذا تعدت مرحلة الخطر.

هريدي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن الرئيس السيسي أكد مجدداً على رسالة الردع لمن تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي وأن حدود مصر الاستراتيجية ليست الحدود الجغرافية بل أي تطورات تؤثر على الأمن القومي لمصر بشكل مباشر خارج حدودها.

ونوّه إلى أنه في ضوء التعزيزات العسكرية التركية في ليبيا سواء عن طريق جلب المزيد من المرتزقة أو دفع تعزيزات بالعتاد ومنظومات السلاح لحكومة الوفاق غير الدستورية بطرابلس كان لزاماً التنبيه مرة أخرى لخطورة شن هجوم على سرت والجفرة.

كما لفت إلى أن: “رسالة اليوم تأتي بعد مطالب المجتمع الدولي لحكومة الوفاق بعدم شن هجوم على سرت والجفرة وخاصة ما يتعلق بتحذير الولايات المتحدة”.

وأكد أن الرئيس السيسي دق اليوم ناقوس الخطر مرة ثانية، مضيفاً : “موقفنا واضح وصريح ونأمل أن تستجيب حكومة الوفاق مع المساعي الدولية باحترام وقف إطلاق النار”.