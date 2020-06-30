البحرين – أصدرت الولايات المتحدة والبحرين، بيانا مشتركا، أكدتا فيه على التزامهما القوي والدائم بـ”مكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني”.

وصدر البيان المشترك في ختام المشاورات، التي أجراها الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لإيران، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، برايان هوك، مع ولي العهد البحريني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين أكدا في البيان المشترك، “التزامهما القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني، حيث سعت إيران إلى تقويض استقرار وأمن البحرين من خلال إثارة التوترات الطائفية وتوفير الأسلحة للإرهابيين والمجموعات المدعومة منها”.

كما طالب الجانبان مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وذلك “لمواجهة نشر إيران للأسلحة لوكلائها، كما سيعزز هذا الحظر الاستقرار الإقليمي ويحمل إيران مسؤولية أفعالها”، وأكد أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين “ومد حظر الأسلحة المفروض على إيران”.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية