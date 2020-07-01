أكثر من 40 دولة تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي بعد القلق في شمال أوروبا

أكثر من 40 دولة تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي بعد القلق في شمال أوروبا

فرنسا – أبلغت أكثر من 40 دولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم رصدها أي تسرب إشعاعي على أراضيها، قد يكون تسبب بزيادة نسبة نظائر العناصر المشعة بشمال أوروبا.

وقدمت 29 دولة أوروبية بياناتها بهذا الخصوص للوكالة يوم الاثنين، ثم انضم إليها كل من روسيا والدنمارك وإيطاليا ومقدونيا وسلوفاكيا وكرواتيا وسويسرا وقبرص.

كما قدمت تأكيدات مماثلة الولايات المتحدة والكويت والمغرب والجزائر وجورجيا والإمارات وطاجيكستان.

وبالتالي لم ترصد أي زيادة للنظائر المشعة سوى إستونيا وفنلندا والسويد حتى الآن.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت يوم 29 يونيو الجاري عن رصد زيادة صغيرة للنظائر المشعة بشمال أوروبا، مشيرة إلى أن نسبتها لا تشكل خطرا على البشر والبيئة.

ورجحت بعض التقارير أن تكون روسيا مصدر التسرب الإشعاعي المحتمل، لكن الناطق الصحفي باسم الكرملين أكد يوم الاثنين الماضي أن المنظومة الروسية لمراقبة الأمن الإشعاعي لم ترصد مخاطر بشمال غربي روسيا.

كما أكدت مؤسسة “روس إينيرغو آتوم” الروسية للطاقة الذرية أن محطتي “لينينغرادسكايا” و”كولسكايا” في المنطقة تعملان بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث.

المصدر: تاس