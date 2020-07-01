إيطاليا – أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي، قائمة فريقه لمباراة سبال المقررة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وشهدت اختيارات بيولي استدعاء المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العائد من الإصابة، لأول مرة منذ عودة النشاط، عقب تعليقه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وضمت قائمة ميلان 23 لاعبا، كالتالي:

– في حراسة المرمى: بيجوفيتش، أنطونيو دوناروما وجيانلويجي دوناروما.

– في خط الدفاع: كالابريا، كونتي، جابيا، هيرنانديز، كايير، لاكسالت ورومانيولي.

– في خط الوسط: بن ناصر، بيليا، بونافينتورا، تشالهانوجلو، كيسي، كرونيتش، باكيت وساليميكرس.

– في خط الهجوم: كاستيخو، إبراهيموفيتش، لياو، مالديني وريبيتش.

يذكر أن ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: وكالات