إيطاليا – اتخذت سلطات إقليم توسكانا الإيطالي إجراءات احترازية في أعقاب نفوق قط مصاب بفيروس “ليسا” (Lyssavirus) النادر الذي تم اكتشافه سابقا لدى الخفافيش.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن قطا نفق في مدينة أريتسو بإقليم توسكانا، وبعد إجراء الفحوصات للقط تبين أنه كان مصابا بفيروس “ليسا”.

وقالت صاحبة القط إن تصرفاته تغيرت في الفترة وأصبحت أكثر عدائية، كما عض القط صاحبها، مما استدعى وضعها تحت الحجر الصحي، بالإضافة إلى اثنين من أفراد عائلتها والطبيب البيطري الذي كان يتابع حالة القط. كما تم تلقيح الأشخاص الأربعة الذي لم تظهر عليه أي أعراض مرض.

وسارعت وزارة الصحة لطمأنة المجتمع، مشيرة إلى أنه بناء على الحالات المماثلة في دول أخرى والمعلومات عن الفيروسات المماثلة، فإن إمكانية انتقاله من نوع إلى نوع آخر من الحيوانات أمر نادر للغاية، ولم يتم رصد أي انتشار وبائي له.

واتخذت السلطات المحلية إجراءات للحد من تنقلات الحيوانات الأليفة في المدينة، كما شددت مراقبة القطط والكلاب الضالة.

يشار إلى فيروس “ليسا” يشبه فيروسات الداء، وتم تسجله آخر مرة لدى خفاش في منطقة القوقاز عام 2002، ولا يوجد أي دليل على قدرة الفيروس للانتقال من الحيوانات إلى البشر.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية