اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة أنصار الله الحوثية.

وقال التحالف العربي إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.

كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لتقديم تفاصيل حول العملية العسكرية.

ونشر التحالف مقطع فيديو كشف فيه عن كمية أسلحة قال إنها إيرانية، والتي ضبطتها القوات المشتركة على متن “دهو” مقابل سواحل المهرة والتي كانت في طريقها للحوثيين.

وكانت القوات المشتركة للتحالف قد أعلنت عن عمليتين نوعيتين بتاريخ 17 أبريل 2020 و24 يونيو 2020، ضبطت من خلالهما كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها لحوثيين في اليمن.

وقال بيان للتحالف إن العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل 2020 وأحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية على متن “دهو” قبالة سواحل محافظة المهرة شرق اليمن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار “درون”، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.

المصدر: RT + وكالات