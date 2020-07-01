ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله الثني أمس الثلاثاء سير عمل مشاريع المؤسسة الوطنية للموارد المائية وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عوض الدرسي.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة آخر الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 542 لعام 2020 والقاضي بمنح الإذن للمؤسسة الوطنية للموارد المائية في توريد وتركيب عدد 3 محطات تحلية مياه لمناطق ( التميمي – خليج البمبة – ام الرزم ).

وأشارت الحكومة الليبية إلى أن هذه المحطات تعمل بطريقة التناضح العكسي لكون هذه المناطق تعاني من شح في مصادر مياه التغذية.

وأكد الثني على ضرورة الإسراع في البدء بالمشروع وبشكل عاجل لما له من أهمية في توفير مصادر المياه لسكان تلك المناطق.

بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية تقريراً بنسب الإنجاز الفني للمشاريع التي تقوم المؤسسة بتنفيذها بمختلف البلديات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على العمل على استكمالها بشكل عاجل هي الأخرى، متعهداً بتذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تعيق مراحل التنفيذ.

وتطرق لمشاريع صيانة محطات تحلية المياه، مبدياً استعداده للعمل على صاينتها فور تقديم ما تحتاجه كل محطة من أعمال صيانة من قبل مسؤولي تلك المحطات.