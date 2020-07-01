بروكسل – تعهدت الجهات المانحة في مؤتمر نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. في بروكسل بتقديم 7.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية للسوريين.

وأوضح مفوّض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارتشيتش، عقب المؤتمر أن “مجموع التعهدات بلغ 6.9 مليار يورو، أي حوالي 7.7 مليار دولار، بينها 4.9 مليار يورو للعام 2020 وملياران إضافيان للعام 2021”.

وكان مؤتمر المانحين السابق في العام 2019 أثمر التزامات بتقديم سبعة مليارات دولار للسوريين.

وأشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، بهذا النجاح الذي تحقق “في مرحلة يصعب فيها ايجاد تمويل”.

وكان قد صرح في مستهل المؤتمر: “إذا حصلنا على 5.5 مليار دولار فلن تكون نتيجة سيئة”.

ووعدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ”2.3 مليار يورو لهذا العام والعام المقبل”.

وأضافت الدول الأعضاء مساهمات وطنية. وفي هذا السياق، وعدت المانيا بـ1.58 مليار يورو وإيطاليا بـ45 مليونا وايرلندا بـ25 مليونا ولوكسمبورغ بـ7.5 ملايين يورو.

من جهتها، أعلنت المملكة المتحدة مساهمة بقيمة 300 مليون جنيه (328 مليون يورو) فيما التزمت فرنسا بتقديم 845 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام، بينها 637 مليونا من القروض.

وأورد المفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول المانحة اقترنت بقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة ستة مليارات يورو (6.7 مليار دولار).

ومن شأن الأموال الموعودة أن تتيح مساعدة نحو 12 مليون سوري لجأوا إلى دول مجاورة أو نزحوا داخل بلادهم، وفق ما أوضح المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي.

وشدد وزير خارجية الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، على العبء الذي تتحمله تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر التي تستقبل اللاجئين السوريين.

المصدر: وكالات