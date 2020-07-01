العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 107 وفيات و2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة: “تم فحص 11378 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 555923 نموذجا”.

وأضافت: “كما تم تسجيل 1507 حالات شفاء خلال ذات المدة”.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 51524 إصابة، ووصلت حالات الشفاء إلى 26267 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 2050 حالة.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 104 حالات وفاة و1958 إصابة جديدة بالفيروس.

المصدر: RT