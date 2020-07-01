ليبيا – قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي إن تصدير النفط ما يزال متوقفا وأن استئنافه مرهون بالاتفاق على عدد من البنود بينها التوزيع العادل للثروة.

العريبي وفي تصريح لبرنامج “LIVE”على قناة “NEWS 218” أمس الثلاثاء أوضح أن هناك مقترحا بإنشاء حساب بإشراف الأمم المتحدة ليتم عن طريقه توزيع الأموال بين مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

وبيّن أن الخطة المستقبلية لتوزيع عائدات النفط والمطروحة أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتمثل في تخصيص 50% من الإيرادات لإقليم طرابلس و38% لإقليم برقة و12% لإقليم فزان،مشيرا إلى أن المقترحات المالية وضعت وفقا للتعداد السكاني.

وكشف أن مركزي طرابلس يتعرض لضغوط من مجموعات مسلحة وفق تصريح لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا،لافتاً إلى أن ليبيا تعاني منذ عام 2011 من سوء توزيع الأموال والمناصب في الأماكن والمؤسسات السيادية والحساسة و مطالبا بخروج كافة المرتزقة من ليبيا ليتسنى حل المشكلة بين الليبيين.

رئيس لجنة الطاقة أعرب عن رفضه للقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع الرئيس التركي الطيب رجب أردوغان قبل يومين.