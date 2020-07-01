الولايات المتحدة – اكد المعلق الرياضي الشهير ستيفن أ. سميث عبر برنامج First Take إن لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين قد لا يتمكنون من الاستمرار طويلا بعيدا عن عائلاتهم وتحديدا زوجاتهم لاستكمال الموسم.

وأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ونقابة اللاعبين سابقا عن توصلهما إلى اتفاق حول استئناف المباريات بعد توقف قسري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن الاتفاق إقامة كل المباريات المتبقية في مجمع (والت ديزني وورلد ريزورت) في أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث سيقيم اللاعبون في “فقاعة” حجر صحي لحمايتهم من فيروس “كوفيد-19”.

وسيصل اللاعبون بمفردهم إلى أورلاندو، دون أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لن يتمكنوا من الانضمام إليهم، إلا بعد نهاية الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية. ويجب أن يتم اخضاع هؤلاء الضيوف لاختبار “كوفيد-19” قبل الوصول والبقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة ثلاثة أيام.

وقال المعلق الرياضي: “هل كنا نعتقد حقا أن(الأنشطة الترفيهية) التي اعتاد عليها هؤلاء ستتعرض للخطر لمدة ثلاثة أشهر؟”.

وتابع: “هل تعتقد حقا أن شخصا ما سيكون بدون زوجته، هل تعتقد حقا أن اللاعبين سيحترمون الفقاعة لمدة ثلاثة أشهر؟”.

وفقا لبروتوكول الأمان الخاص بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، لا يسمح للاعبين بمعاشرة زوجاتهم حتى بعد الجولة الأولى، من أجل تقليل مخاطر تفشي الفيروس إلى الحد الأدنى.

ويعود دوري “NBA”، الذي توقف في 11 مارس الماضي، بعد اكتشاف إصابة رودي جوبير لاعب نادي يوتا جاز، بفيروس كورونا، يعود للانطلاق في 31 يوليو المقبل في ديزني وورلد بفلوريدا.

ويشارك 22 فريقا من بين 30 ناديا في البطولة عند استئناف المنافسات من أجل تحديد 16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على أساس الأفضل في سبع مباريات، على أن تختتم المسابقة في موعد أقصاه 12 أكتوبر المقبل.

المصدر: sportingnews