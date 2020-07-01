ليبيا – أعرب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أمس الثلاثاء عن اهتمام الجيش الليبي الكبير بالسلاح روسي الصنع نظراً لخبرة قادته به.

المسماري قال في حديث لوكالة”سبوتنيك” الروسية :” كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية”.

واستطرد حديثه: “لا أستطيع الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، الآن، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد، سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر مثلاً “.

على جانب آخر انتقد المسماري موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح، مضيفاً أنها يتم التعامل معها عبر البرلمان.