ليبيا – أعرب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش اللواء أحمد المسماري أمس الثلاثاء عن اهتمام الجيش الليبي الكبير بالسلاح روسي الصنع نظراً لخبرة قادته به.
المسماري قال في حديث لوكالة”سبوتنيك” الروسية :” كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية”.
واستطرد حديثه: “لا أستطيع الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، الآن، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد، سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر مثلاً “.
على جانب آخر انتقد المسماري موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح، مضيفاً أنها يتم التعامل معها عبر البرلمان.
وأضاف:”على حد علمي هناك مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب ومجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة بليبيا ولم نر أي نتائج حتى الساعة، دائماً البرلمان يطالب المجتمع الدولي بالاستماع إلى حقيقة الأمور في ليبيا والحكم من خلال ما يصلون إليه من نتائج”.
على جانب آخر حذر المسماري من مغبة سيطرة الإرهابيين على ليبيا وخطر ذلك على أوروبا التي سيتمدد إليها الإرهاب بكل سهولة حينذاك.
وقال:” أريد أن أقول لكل المجتمع الدولي إذا مكنتم الإرهابيين المتطرفين من ليبيا فعليكم أن تبدؤوا في إنشاء السواتر الترابية سواء في أوروبا، أو في دول الجوار لأن هذا الإرهاب سيتمدد وسيصل إلى هذه الدول بكل سهولة بعد ذلك”.