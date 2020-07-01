الولايات المتحدة – ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بأكثر من 40 ألف حالة يوم امس وذلك للمرة الخامسة في الأيام الستة الماضية.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، امس إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 2 مليون و581 ألفا و229 شخصا.

وأفادت المراكز بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد-19” حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يونيو، مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، بعد انخفاضه على مدى أكثر من 6 أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين.

وشهدت ولاية أريزونا أكبر قفزة في الإصابات الجديدة في شهر يونيو بزيادة قدرها 294 بالمئة، تتبعها ولايتا كارولينا الجنوبية وأركنساس، كما تجاوزت الإصابات الضعف في كل من ألاباما ونيفادا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما ويوتاه.

وفي المقابل شهدت نيويورك، التي كانت بؤرة للفيروس في وقت سابق، زيادة بـ6 بالمئة فقط في عدد الإصابات لشهر يونيو، وهي أدنى نسبة زيادة في البلاد، تحققت بعد إجراءات حجر وتباعد اجتماعي صارمة.

المصدر: وكالات