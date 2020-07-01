روسيا – عبرت قطارات الشحن لأول مرة أمس الثلاثاء جسر القرم، الذي يربط شبه الجزيرة الروسية بباقي الأراضي في روسيا، وجاء ذلك بمناسبة إطلاق خدمة الشحن المنتظمة بواسطة السكك الحديدية عبر الجسر.

ونشر الموقع الرسمي لجسر القرم مقطع فيديو يظهر عبور قطاري شحن عبر الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، إحداهما يحمل منتجات مثل الصودا من القرم إلى البر الرئيسي لروسيا، أما الثاني فينقل سلعا مثل البنزين والأسمدة والحبوب في الاتجاه الآخر.

ويظهر من الفيديو كيف يلتقي القطاران في منتصف الجسر، الذي يعد شريانا اقتصاديا مهما لشبه الجزيرة بعد عودتها إلى قوام روسيا.

وتأمل Crimea Railway، الشركة المسؤولة عن تشغيل خدمة الركاب والشحن في القرم، أن يسمح إطلاق خدمة الشحن في زيادة حجم البضائع المشحونة عبر الجسر إلى 3 ملايين طن هذا العام.

وتقول الشركة إن إطلاق الخدمة سيساهم في خفض تكاليف الشحن لمنتجات القرم وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق بروسيا، كما أن حركة الشحن ستعزز التنمية الاقتصادية في شبه الجزيرة الروسية.

وبدأ بناء جسر القرم فوق مياه البحر الأسود، الذي يعد الأطول في أوروبا، في فبراير 2016، وذلك بعد عامين من تصويت سكان شبه جزيرة القرم على العودة إلى قوام روسيا.

وفي نهاية 2019 تم افتتاح الجسر أمام حركة قطارات الركاب، وذلك بعد حوالي عام ونصف من إطلاق حركة مرور السيارات.

المصدر: وكالات روسية