ليبيا – قال مسؤول ملف الطاقة ببلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي إن الشركة العامة للكهرباء تريد إبرام تعاقدات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء وإهمال كل التعاقدات القديمة.

الخليفي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أوضح أنه كان من المقرر أن يعمل مجلس إدارة الكهرباء على خطة لزيادة الإنتاج 10 % سنويا حتى تتناسب مع الزيادة في الطلب وهذا ما لم يحدث.

السفير التركي يدفع بعقود محطات عائمة كانت تكلف لبنان 850 مليون دولار سنويًا .. على ساسي يبارك . #ليبيا #المرصد #تركيا https://t.co/FPqOWYR8hP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 30, 2020

وذكر أن الشركة أهملت العمل على عدة محطات منها محطة غرب طرابلس التي بلغت قيمة إنشائها مليارًا و350 ألف دولار وبلغت نسبة إنجازها أكثر من 35% وكل المعدات والأجهزة الخاصة بها موجودة في موقع الإنشاء،وفق قوله.

وبيّن أن مشكلات عجز توليد الطاقة والضرر الحاصل في خطوط النقل وحاجة المحطات إلى صيانات دورية مستمرة كلها مشكلات طبيعية في قطاعات الطاقة في أي بلد ويجب التعامل معها.

وأشار مسؤول ملف الطاقة ببلدية طرابلس المركز إلى أن محطة جنوب طرابلس المهمة لسكان طرابلس الكبرى تتوقف عن العمل من حين لآخر بسبب حرق القمامة بالمكب المجاور لها ولم تتقدم الشركة بأي مبادرة للتخلص منها،عازيًا السبب في كل هذا الضغط وزيادة طرح الإحمال إلى رغبة إدارة الشركة في الحصول على إذن بتعاقدات جديدة.

الخليفي تابع أنهم قد اجتمعوا بكل مكونات الشبكة وقدموا مجموعة من الحلول ومنها حلول للجباية عن طريق استثمار أحد البنوك في عدادات الدفع المسبق وكذلك التعهد بأن تدفع كل المحال التجارية والمنازل داخل طرابلس المركز ما عليها شريطة عدم انقطاع الكهرباء ولكن الشركة لم تتجاوب معهم.

شاهد | علي ساسي المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء : الحل الوحيد المتوفر لحل الأزمة جزئيًا رغم أنه باهظ الثمن هو العرض الذي قدمه لي سفير #تركيا أمس في #طرابلس عبر شراء وحدات متنقلة وإيجار سفن توليد تركية تولد جميعها 1500 ميغا من إجمالي عجز 2500 ميغا. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/cTdRRLXhJa — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 30, 2020