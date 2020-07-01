واشنطن – اكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية الذي نص على إعادة تسمية القواعد العسكرية التي سميت بأسماء جنرالات العبيد الجنوبيين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على صفحته في “تويتر”: “سأستخدم حق النقض ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع إذا تضمن تعديل إليزابيث بوكاهونتاس وارين … والذي سيؤدي إلى إعادة تسمية (وأشياء أخرى سيئة)، لفورت براغ، وفورت روبرت إدوارد لي، والعديد من العسكريين الآخرين، القواعد التي ربحنا منها حربين عالميتين”.

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي على ميزانية لوزارة الدفاع تبلغ 740 مليار دولار، ولا زال يتعين المصادقة على مشروع الميزانية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، قبل أن يمر للتصويت عليه في مجلس النواب، وبعد ذلك يتم التوقيع على المشروع من قبل الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين المقترحات التي يتضمنها مشروع ميزانية الدفاع الجديدة، إعادة تسمية القواعد العسكرية، التي تحمل أسماء جنرالات جنوبيين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية بين 1862 و1865، وكان معظمهم من المدافعين عن نظام الرق والاستعباد.

المصدر: وكالات