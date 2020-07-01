انجلترا – أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بغريمه يورجن كلوب مدرب ليفربول، قبل قمة الغد التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل جوارديولا مؤتمرا صحفيا عقد اليوم بالحديث عن اقتراب ليروي ساني من الرحيل إلى بايرن ميونخ قائلا: “الأمر يبدو كذلك، ولكنه لم يحسم بعد، هناك بعض التفاصيل الصغيرة ولكنه يبدو أنه في طريقه إلى النادي البافاري”.

وتابع: “نتمنى له كل الأفضل، ونشكره على السنوات التي قضيناها معًا، سيملك فصلا آخر في ناد مذهل هو بايرن ميونخ، أراد الرحيل، وكل شخص له حياته الخاصة، وهو من قرر المضي، كنا نحب بقاءه، ولكنه رأى أن الرحيل أفضل له وسيكون سعيدًا هناك”.

مواجهة ليفربول

وعلق على مباراة ليفربول: “أمامنا الكثير من المباريات، نرغب في تقديم مستوى جيد غدًا والخروج بنتيجة إيجابية أمامه وأمام ساوثهامبتون للوصول بأفضل صورة إلى مباراة آرسنال (نصف نهائي كأس الاتحاد)، وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو اللعب بصورة جيدة في البريميرليج”.

وعن شعوره إزاء منعه من ارتداء الشريط الأصفر: “هذا سؤال للبريميرليج ولمن منعني، كل الحالات الإنسانية يجب الدفاع عنها، وهذا الشريط الأصفر مخصص للسجناء في سجونهم، وأن نطالب الناس بالتصويت، لم يسمح لي بارتداء الشريط الأصفر، ولكني أحضره معي في كل مرة، ومع وجود حركة السود مهمة، تم تشجيعنا بالفعل على المساهمة في تحسين المجتمع”.

وعما إذا كان هناك شيء يريد إثباته في مباراة ليفربول قال: “في الرياضة، عليك إثبات نفسك طوال الوقت، نشعر بالرضا التام عما قدمناه وما نقدمه، ولكن الرياضي لا يكتفي، الماضي هو الماضي، أدخلناه في ذاكرتنا ولكن العرض يجب أن يستمر”.

وواصل: “هناك فصل جديد في حياتنا، علينا أن نعيشه، الذكريات لطيفة، ولكن من يقول إنني لست بحاجة لإظهار أي شيء فهو مخطئ، في كل مرة عليك إظهار نفسك”.

خسارة اللقب

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن الدروس التي تعلمها من خسارة اللقب حيث قال: “أولًا، الفريق قدم مستويات خيالية في كل مباراة، ولكن علينا تقديم المزيد، كرة القدم تمنحك فرصة الفهم وتقبل أن هناك طرف آخر كان أفضل منك”.

وزاد: “عليك الاستفادة من آخر مباراة في مباراة الغد ومباريات المستقبل التي تتبقى لنا في الموسم، ومباريات الموسم المقبل للعمل بقوة وتقديم ما هو أفضل، هناك بعض التفاصيل، وأرى بأننا لسنا بعيدين كفريق، ولكن يجب أن نقدم المزيد”.

وعما إذا كان الدفاع عن اللقب أصعب من استعادته قال: “نعم الأمر كذلك، ولكن الخصوم يرغبون في إظهار بأنهم جيدون أيضًا، سنمنح ذلك الشعور لليفربول بالموسم المقبل ولباقي الخصوم، وسنحاول مقاتلتهم على كتابة الفصول المقبلة في البريميرليج”.

التنافس مع كلوب

كما تحدث جوارديولا عن المنافسة مع كلوب أكد: “على المستوى الإنساني، لا أعرفه جيدًا ولكنى معجب به وبما تقدمه الفرق التي يدربها، هذا أمر مفيد لكرة القدم، فمن الإيجابي محاولة تسجيل الأهداف، هذا النوع من المدربين يساعد كثيرًا، هو يرغب في الفوز، وبدوري أرغب في الفوز، ولكن عند نهاية المباراة، هو زميل لي وأتمنى أن تكون لي علاقة طيبة مع المدربين”.

وأشار: “نحن لسنا قريبين ببعضنا من خلال التعامل اليومي، ولكن العلاقة الطيبة يجب أن تتواجد، نحن نمثل أنديتنا، وكم المؤتمرات الصحفية التي نجريها كل أسبوع، فنحن نمثل صورة مهمة، وعلينا إظهار ذلك”.

مواجهة الريال

أما عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وعدم تحديد ملعب المباراة بعد علق: “سنلعب في أي مكان سيقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نأمل أن يكون في مانشستر، ولكننا لا نعرف”.

وكالات