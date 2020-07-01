انجلترا – ناشد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إسرائيل متوجها لها بصفة صديق بعدم ضم مستوطنات الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات في خطوط 1967 باستثناء المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف جونسون أن “الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي… وسيكون أيضا هدية لأولئك الذين يريدون إدامة القصص القديمة عن إسرائيل”.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الضم سيهدد التقدم، الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي.

المصدر: رويترز