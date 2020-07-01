ليبيا – قال الخبير الاقتصادي والمحاضر السابق في جامعة سرت أحمد صالح اسويلم إن زيارة الصديق الكبير لتركيا مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية والبرتوكول، متسائلاً كيف لمدير مؤسسة سيادية يفترض بها أن تكون ذات سيادة أن يجري مباحثات اقتصادية مع دولة أخرى دون أن يصطحب معه رئيس حكومته أو وزير خارجيتها.

اسويلم أشار وفقاً لصحيفة”العين الإخبارية” إلى أن الكبير بإيداعه هذه المليارات في البنوك التركية بدون فوائد أو عوائد ولمدة 4 أعوام فرط بحقوق الليبيين وثرواتهم، مشيراً إلى أن هذه الوديعة لو استغلت بالشكل الصحيح في استثمارات لعادت أضعاف.

وتابع” أن الطريقة التي أودع بها الصديق الكبير، المليارات تسمى الودائع المنسية والتي يقصد بها مساعدة الدول المهددة عملتها بالانهيار وتعاني من ركود اقتصادي”.

كما اختتم سويلم تصريحاته بالقول: إن” حكومة الوفاق، غير الشرعية، أصبح كل همها إرضاء المحتل، خاصة أن هذه الودائع تهدف للحفاظ على سلامة الاقتصاد التركي، الذي أصبح مهددًا بعد سلسلة العقوبات التي اعتمدتها الولايات المتحدة على نظام أردوغان نهاية 2018.