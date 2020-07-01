روسيا – أعلن سيرغي موروزوف، رئيس مركز التشخيص والعلاج عن بعد، كبير خبراء الإشعاع والتشخيص الآلي، من المحتمل أن تصبح تقنية الذكاء الاصطناعي في الطب متاحة في جميع أنحاء روسيا خلال 10 سنوات .

وأشار موروزوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي متعددة، بما فيها التي تتعرف على صوت الطبيب، وتحليل البيانات الضخمة ورؤية الكمبيوتر وقراءة الصور الشعاعية.

وحول متى يتمكن المريض في مختلف مناطق روسيا من رؤية الذكاء الاصطناعي في عيادة الطبيب، قال “اعتقد أنه خلال عشر سنوات، وهذه حقيقة، لأنه بتطور النظم المعلوماتية، سوف يصبح هذا متاحا للجميع. وقد أصبحت في الحاضر أقل تكلفة، وهناك شركات تصنيع روسية، أي لا توجد مشكلات كبيرة في هذا المجال”.

وأضاف، ينظر الأطباء إلى هذه التقنية، نظرة مختلفة، فمنهم من ينظر إليها بحذر، في حين هناك من هو مستعد لاستخدام مثل هذه الإمكانية.

وأشار موروزوف، إلى أن هذه التقنية تستخدم في الوقت الحاضر في موسكو، ولكن يجري التخطيط لتوسيع نطاق استخدامها في عموم روسيا.

المصدر: نوفوستي