انجلترا – كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن قضية استئناف مانشستر سيتي، على قرار منعه من المشاركة أوروبيًا.

وكان “يويفا” قد حرم سيتي من المشاركة أوروبيًا لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 مليون يورو، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

لكن النادي الإنجليزي قدم استئنافًا في المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه سيتم إبلاغ مانشستر سيتي بالقرار النهائي للمحكمة، يوم 13 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت إلى أن القرار، كان من المفترض أن يرى النور في 10 يوليو/تموز، لكن الاتحاد الأوروبي طلب تأجيله، لتزامن هذا الموعد مع قرعة ربع ونصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن سيتي إذا خسر الاستئناف، سيذهب مقعده في دوري الأبطال إلى صاحب المركز الخامس بالبريميرليج.

وكالات