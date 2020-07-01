ليبيا – طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بوقف التدخل الخارجي في ليبيا وتعزيز عملية الأمم المتحدة.

دي مايو قال في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية وفقاً لوكالة “نوفا”: “كان هناك مؤتمر في برلين حيث تعهد الفاعلون بالتزام، ونتوقع منهم احترامه”، موضحا أن عملية إيريني الأوروبية ستعمل على فرض حظر الأسلحة.

وفي تعليقه على فرضية تحويل ليبيا إلى “سوريا” أخرى مع انقسام بين الأتراك والروس أشار دي مايو إلى أن هذا يمثل “خوف العديد من المراقبين”.

كما تابع: “لكن ليبيا ليست سوريا. لأسباب جغرافية هي بالضرورة محاورنا الاستراتيجي ونحن لهم مثل الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن هناك دول بالطبع ستزيد من نفوذها لكنه يعمل من أجل سيادة الشعب الليبي ووحدة ليبيا.