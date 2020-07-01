إيران – اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أمريكا هزمت الأسبوع الماضي في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تنجح أمس في مجلس الأمن لتهيئة الأجواء والأفكار العامة ضد إيران.

وأضاف روحاني خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء: “الولايات المتحدة الأمريكية تلقت هزيمة كبيرة في اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس.. خلال الأسبوعين الماضيين تلقت هزيمتين في المواجهة مع إيران، ربما يقول الأمريكيون أنهم حققوا نجاحات ضدنا في المجال الاقتصادي، إلا أنهم هزموا عدة مرات قانونيا و أخلاقيا، أمريكا واجهت هزائم سياسية وأخلاقية وقانونية في المواجهة مع إيران خلال السنوات الأخيرة”.

ولفت روحاني إلى أن 14 عضوا في مجلس الامن الدولي دعموا أمس الاتفاق النووي، وهذا يمثل هزيمة لواشنطن.

وأكد روحاني أن “إيران ستعود لتنفيذ التزاماتها بالكامل في الاتفاق النووي في حال نفذ الطرف المقابل كافة التزاماته”.

وأضاف روحاني: “أمريكا وجهت ضربة اقتصادية للاتفاق النووي، وإذا أرادت توجيه ضربة سياسية عليها أن تعلم أن إيران لن تتحمل وسترد بشكل حازم، وهو ما أبلغنا ابه الدول 4+1”.

المصدر: RT