إيطاليا – سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي امس هدفا عالميا خلال المباراة التي جمعت فريقه أمام مضيفه جنوى ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم “السيدة العجوز” بهدف دون مقابل، استلم النجم البرتغالي الكرة في منتصف الملعب عند الدقيقة 56، وجرى بها مسرعا باتجاه مرمى الخصم، وقبل دخوله منطقة الجزاء بعدة أمتار سدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد، أسكنها الشباك على يسار حارس جنوى، ليعزز تقدم فريقه بهدفين دون رد.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة يوفنتوس بنتيجة 3-1.

المصدر: RT