زينيت يتغلب على تامبوف في الوقت القاتل

زينيت يتغلب على تامبوف في الوقت القاتل

روسيا – تغلب زينيت على مضيفه تامبوف بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح زينيت باب التسجيل عن طريق الإيراني سرادار أزمون في الدقيقة 43، وعادل أصحاب الأرض النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من ركلة جزاء نفذها بنجاح المولدوفي فاليري تشوبيركا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أنقذ الأرجنتيني إيميليانو ريغوني فريقه زينيت من فخ التعادل، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، عزز زينيت صدارته لفرق الدوري ورفع رصيده إلى 59 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة عن لوكوموتيف أقرب مطارديه.

في المقابل، توقف رصيد تامبوف عند 25 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: RT