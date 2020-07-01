ليبيا – أكد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المنتهية ولايته إستمرار حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف بعد أن قام كلّ من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، يوم 17 يناير باصدار تعليمات الى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنعها من التصدير ، وذلك حسب قوله .

وقال صنع الله في بيان صادر من المؤسسة : ” أنه وبناء على المفاوضات الجارية لاستئناف انتاج النفط بين حكومة الوفاق وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الاغلاق، تحت اشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قامت بإصدار تعليماتها منذ 20 يونيو 2020 لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات اعادة الانتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول، كما ان هناك ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدرة للبدأ بتحميل الخام الموجود في خزانات الميناء ” .

الا ان ما أسماها صنع الله بالمماطلة ما زالت مستمرة حتى الان وقال : ” مازلنا بانتظار سماح اللواء ناجي المغربي امر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية للشركات المشغلة ببدء التصدير لتقوم المؤسسة بإعلان رفع حالة القوة القاهرة التي ما زالت مستمرة حتى الان منذ اعلانها في 18 يناير 2020 ” .

وأضاف: “إطار المفاوضات الحالي ينحصر في اعادة فتح الانتاج بعد ان تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف 6 مليارات دولار خلال هذا الاغلاق فقط بالاضافة الى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية ” .

وكان صنع الله الذي تحول لطرف من أطراف الأزمة بينما لازال يدعي الحياد ، قد شارك في إجتماع الوفاق مع الوفد التركي الرفيع الذي زار طرابلس منتصف الشهر الماضي ، وقد صرح المسؤولون الأتراك عقب الزيارة بأنهم يسعون لتوقيع صفقات تتيح لهم التنقيب في المياه الليبية وفق إتفاقهم مع الرئاسي خارج الدستور ولا يبدوا أن صنع الله من الممانعين .

أما بخصوصية جدلية الإيرادات ، قال صنع الله : ” سيستمر ايداع جميع الايرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة و سيتم الاحتفاظ بتلك الايرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها اطلاق مسارين متوازيين احدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين ” .

في حين سيتعلق المسار الثاني وفقًا لصنع الله أيضًا باعادة هيكلة الترتيبات الامنية لحماية جميع المنشاءات النفطية لضمان عدم اعتبارها اهداف عسكرية ولعدم استخدامها مجددا فيما أسماها ” المساومات السياسية ” وخصوصا ان اجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الان قد تجاوزت 231 مليار دولار والذي استفادت منه دول اخرى منتجة للنفط من خلال تعويضها لغياب حصة ليبيا في السوق بالإضافة الى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمكامن النفطية ” . .

و استطرد صنع الله قائلًا في هذا الصدد : “ننفي نفيا قاطعًا جميع الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع تلك الايرادات على 3 أقاليم ونسب مئوية لذلك التوزيع وان جميع تلك الشائعات صادرة من اشخاص غير مشاركين في المفاوضات وتعكس وجهات نظرهم الشخصية فقط لا اكثر وان المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة بالقوانين والاجراءات الليبية ”.

وختم صنع الله قائلًا أن: “موقفنا هو العمل من اجل اعادة الانتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحة و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية و نحن متمسكين بوحدة ليبيا ونحن ضد كل ما من شأنه المساس بوحدتها وسيادتها ولن نكون جزء من اي عمل ضد ذلك”.