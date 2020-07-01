ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد على أنه ليس هناك شركات تركية عاملة في المنطقة الشرقية حالياً.

صهد لفت خلال تصريح لموقع “عربي 21” المملوك لدولة قطر إلى أنه هناك عقود مع شركات تركية لم تستكمل ولهذا فإن إلغاء أية عقود قائمة لن يكون له آثار فورية وسيكون بمثابة إلغاء عقد من طرف واحد ما قد يترتب عليه آثار قانونية وربما غرامات.

وأضاف في تصريحات لـ”عربي21″ :”لا أعلم إن كان لحكومة الثني صلاحية إلغاء العقود كونها حكومة منتهية الصلاحية أولا وتابعة عملياً لمجرم الحرب حفتر ثانياً غير أننا تعودنا على إجراءات عشوائية مرتجلة لا تفيد إلا في تعميق وزيادة الأعباء المستقبلية على العلاقات والخزانة الليبية” حسب زعمه.