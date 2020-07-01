انجلترا – افاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، إن الجناح ليروي ساني قرر مغادرة النادي ليبدأ على الأرجح مسيرة جديدة مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وتكهنت وسائل اعلام بريطانية وألمانية أمس الثلاثاء بأن البايرن توصل لاتفاق مع السيتي لضم الألماني ساني مقابل 45 مليون يورو مقابل التعاقد لمدة خمس سنوات.

وأكد غوارديولا أن هناك بعض الأمور العالقة بحاجة للحل قبل الإعلان عن الصفقة.

وقال غوارديولا للصحفيين عشية مواجهة فريقه لليفربول بطل “البريميرليغ”: “يبدو أن الصفقة في طريقها للاتمام لكن لم تنجز كل الأمور وتوجد بعض التفاصيل العالقة لكن يبدو أنه في طريقه إلى ميونخ”.

وأضاف: “نتمنى له التوفيق ونشكره على السنوات التي قضاها معنا”.

وتابع: “سيبدأ فصلا جديدا مع ناد رائع. أراد الرحيل وكل شخص له حياته الخاصة وقرر المضي في ذلك. كنت أود أن يبقى معنا لكنه يعتقد أنه سيكون أفضل وأكثر سعادة هناك”.

المصدر: رويترز